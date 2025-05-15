Стоимость ценных бумаг Freedom Finance достигла нового исторического максимума

«Фридом Финанс» активно работает не только в Казахстане, но и в Узбекистане, Кыргызстане и Армении. В январе холдинг объявил о выходе на турецкий рынок с новым брокером — Freedom Yatırım Menkul Değerler AŞ. Проект уже получил одобрение Совета по рынкам капитала Турции. По словам Тимура Турлова, корпорация изучала рынок республики более пяти лет, и теперь планирует занять на нем значимую долю. В настоящее время холдинг ожидает завершения процедуры лицензирования и запуска бизнеса в стране.