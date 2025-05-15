Какие дома в Беларуси попадут под реновацию? Пример привели в МЖКХ

По словам Надежды Севрук, планирование перечня таких домов уже налажено с учетом пятилетней программы капитального ремонта и текущих графиков на год. «Есть дома 1905 года, двухэтажки, которые не полностью оборудованы какими-то инженерными системами. Для того чтобы капитально отремонтировать этот дом при средней стоимости за 1 кв.м капитального ремонта в Br342, один квадрат капремонта такого дома может обходиться в Br1,3 тыс. При этом не всегда возможно отдельные инженерные системы переоборудовать, установить, потому что просто они не предусмотрены там в целом или износ уже настолько сильный, что провести реновацию этого жилого дома государству будет более экономически выгодно, нежели проводить там капитальный ремонт», — привела пример она.