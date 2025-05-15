Какие дома в Беларуси попадут под реновацию? Пример привели в МЖКХ

В Беларуси в Концепции государственной жилищной политики до 2030 года вводится такое понятие, как реновация жилья, в рамках которой уже будут несколько иные подходы к модернизации и реконструкции жилых домов. «В стране существуют жилые дома, которые нецелесообразно капитально ремонтировать. Инженерные системы, конструктивные элементы находятся в неудовлетворительном состоянии и сроки эксплуатации жилого дома сильно превышены», — пояснила Надежда Севрук.
Сколько домов капитально отремонтируют в Минске в этом году, рассказали в ЖКХ «Держим в курсе на каждом этапе». О порядке проведения капремонта в многоэтажках рассказали в столичном ЖКХ Насколько выросли темпы капитального ремонта в Минске, рассказали в Госстройнадзоре.
Государственные органы совместно с Министерством архитектуры и строительства и Министерством жилищно-коммунального хозяйства вырабатывают критерии и подходы по тому, какие дома будут подлежать реновации, реконструкции, модернизации. Она подчеркнула, что последующие пять лет эта тема будет активно внедряться. «Сегодня уже общество требует более комфортного проживания. Некоторые дома, особенно в удаленных районах, могут не отвечать определенным требованиям», — сказала она.
По словам Надежды Севрук, планирование перечня таких домов уже налажено с учетом пятилетней программы капитального ремонта и текущих графиков на год. «Есть дома 1905 года, двухэтажки, которые не полностью оборудованы какими-то инженерными системами. Для того чтобы капитально отремонтировать этот дом при средней стоимости за 1 кв.м капитального ремонта в Br342, один квадрат капремонта такого дома может обходиться в Br1,3 тыс. При этом не всегда возможно отдельные инженерные системы переоборудовать, установить, потому что просто они не предусмотрены там в целом или износ уже настолько сильный, что провести реновацию этого жилого дома государству будет более экономически выгодно, нежели проводить там капитальный ремонт», — привела пример она.
В случае если дом попал под реновацию, будет предусмотрена программа предоставления или компенсации жилья для граждан, проживающих в этом доме.