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Швейцария запретила импорт белорусского алюминия

Правительство Швейцарии приняло решение присоединиться к 16-му пакету санкций Евросоюза, введенных в отношении России и Беларуси. Они были утверждены ЕС еще в феврале, а на швейцарской территории заработают с 15 мая, сообщила пресс-служба правительства этой страны.

Ранее OL подробно писал, какие ограничения введены 16-м санкционным пакетом ЕС и в какой части они касаются Беларуси.

Если кратко, речь идет о поставках товаров так называемого «двойного назначения», ограничениях для владельцев криптокошельков, импорте некоторых сырьевых товаров и др. Сейчас к этим ограничениям присоединилась и Швейцария.

Меры направлены на дальнейшее согласование санкций против Беларуси с действующими санкциями против России, в том числе с целью недопущения обхода санкций против России", — говорится в официальном сообщении.

В правительстве Швейцарии особо подчеркнули, что именно по этой причине вводится «ужесточение экспортных ограничений и запрет на импорт необработанного белорусского алюминия».

Швейцария уже не первый раз присоединяется к санкционным пакетам ЕС. Так, например, произошло в октябре 2024 года.