Швейцария запретила импорт белорусского алюминия

Правительство Швейцарии приняло решение присоединиться к 16-му пакету санкций Евросоюза, введенных в отношении России и Беларуси. Они были утверждены ЕС еще в феврале, а на швейцарской территории заработают с 15 мая, сообщила пресс-служба правительства этой страны.