Швейцария запретила импорт белорусского алюминия

Ранее OL подробно писал, какие ограничения введены 16-м санкционным пакетом ЕС и в какой части они касаются Беларуси.
Если кратко, речь идет о поставках товаров так называемого «двойного назначения», ограничениях для владельцев криптокошельков, импорте некоторых сырьевых товаров и др. Сейчас к этим ограничениям присоединилась и Швейцария.
Меры направлены на дальнейшее согласование санкций против Беларуси с действующими санкциями против России, в том числе с целью недопущения обхода санкций против России", — говорится в официальном сообщении.
В правительстве Швейцарии особо подчеркнули, что именно по этой причине вводится «ужесточение экспортных ограничений и запрет на импорт необработанного белорусского алюминия».
Швейцария уже не первый раз присоединяется к санкционным пакетам ЕС. Так, например, произошло в октябре 2024 года.