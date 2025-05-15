Вслед за Shacman Росстандарт пришел с проверкой к производителю грузовиков Sitrak

«Это продолжение истории с Shacman, ставшей своего рода прецедентом. Сейчас у Sitrak достаточно хорошие позиции на рынке, бренд имеет свою аудиторию. Однако проверки, как и массовые аварии с участием этих грузовиков, бьют по его статусу. Бездействие по отзывным кампаниям также вызывает вопросы», — отметила она.