Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова получит $1,3 млн на развитие торгового потенциала двух берегов Днестра

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Молдавские предприниматели получат в общей сложности 1,3 миллиона долларов США для «ускорения развития и укрепления экономического сотрудничества между общинами на обоих берегах Днестра». Средства поступят от правительств Швеции и Великобритании в рамках проекта ПРООН «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade).

Источник: AP Photo

Речь идет о созданных в 2024 году шести экономических кластерах, каждый из которых получит поддержку в размере до 275 тысяч долларов в виде оборудования, услуг и товаров. Программа также включает в себя мероприятия по наставничеству и тренинги для участников кластеров по оптимизации процессов, внедрению инноваций и созданию рабочих мест.

Как заявили в ПРООН, данная помощь должна способствовать укреплению производственных мощностей, расширение цепочек создания стоимости, улучшение качества продукции и повышение конкурентоспособности продукции предприятий-участников как на местном, так и на международном рынках.