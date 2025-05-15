Молдова получит $1,3 млн на развитие торгового потенциала двух берегов Днестра

Речь идет о созданных в 2024 году шести экономических кластерах, каждый из которых получит поддержку в размере до 275 тысяч долларов в виде оборудования, услуг и товаров. Программа также включает в себя мероприятия по наставничеству и тренинги для участников кластеров по оптимизации процессов, внедрению инноваций и созданию рабочих мест.
Как заявили в ПРООН, данная помощь должна способствовать укреплению производственных мощностей, расширение цепочек создания стоимости, улучшение качества продукции и повышение конкурентоспособности продукции предприятий-участников как на местном, так и на международном рынках.