На Кубани планируют догазифицировать 18 тысяч участков

С начала реализации программы в регионе принято в работу более 106 тыс. заявок, отметил господин Пергун. По его словам, Кубань входит в число лидеров по объемам доведения газа до участков и количеству подключений, занимая 2-е и 3-е места в соответствующих рейтингах.