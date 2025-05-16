Донские власти планируют увеличить транспортный налог

Согласно предоставленной информации, основные ставки транспортного налога в Ростовской области не менялись с 2008 г. При этом за период до 2024 г. общая протяженность дорог местного значения в регионе выросла более чем в три раза — до 28 тыс. км, тогда как затраты на ремонт 1 км трасс за эти годы вырос в пять раз.