Донские власти планируют увеличить транспортный налог

В сопроводительной к документу записке сказано, что после принятия документа, дополнительные доходы бюджета могут составить примерно 500 млн. руб. ежегодно, сообщает пресс-служба донского парламента.
В настоящее время транспортный налог рассчитывается на основе мощности двигателя автомобиля, типа транспортного средства (например, легковой, грузовой, пассажирский и проч.) и года выпуска. В Ростовской области ставка варьируется от восьми до 150 ₽ за 1 л мощности (или киловатт для электромобилей).
В новом законопроекте предлагается увеличить ставки транспортного налога примерно на 15% по сравнению с нынешними. Например, для легковых авто с двигателем мощностью от 100 до 150 лошадиных сил включительно ставка составит 20 ₽ за лошадиную силу, тогда как сейчас она равна 15 ₽
Сегодня полностью освобождены от уплаты налога следующие категории граждан: Герои Советского Союза, России, Социалистического Труда, лица, которые являются полными кавалерами ордена Славы, ветераны, чернобыльцы, инвалиды, опекуны детей-инвалидов, многодетные семьи, родители, а также супруги инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, если они не вступили в новый брак, участники специальных военных операций и их семьи.
Отмечается, что начиная с 2019 г. льготы по транспортному налогу, установленные в регионе, ежегодно расширялись и переформатировались. Объем налоговых льгот по транспортному налогу социальной направленности составляет 403 млн руб.
Согласно предоставленной информации, основные ставки транспортного налога в Ростовской области не менялись с 2008 г. При этом за период до 2024 г. общая протяженность дорог местного значения в регионе выросла более чем в три раза — до 28 тыс. км, тогда как затраты на ремонт 1 км трасс за эти годы вырос в пять раз.