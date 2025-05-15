Молодое поколение россиян рискует стать самым закредитованным

Все это приводит к тому, что многие молодые люди перестают жить по средствам. Некоторые оформляют новую кредитку, чтобы закрыть долг на старой. А дальше открывают кредиты, либо обращаются к микрозаймам. Героиня нового выпуска шоу «По фактам» поделилась историей, как она попала в долговую яму. А мы вместе с экспертами рассказываем, в каких случаях стоит подать на банкротство и как грамотно закрыть задолженность.