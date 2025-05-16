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Маршрутчики повысили плату за проезд между Волгоградом и Волжским

Об увеличении стоимости сообщили пассажиры микроавтобусов, курсирующих по маршруту № 260. Тариф подняли частные перевозчики, по закону согласовывать повышение с властями они не обязаны.

150 рублей теперь придется заплатить за проезд от одной конечной остановки до другой из Волгограда в Волжский, и столько же — обратно. Новые тарифы в маршрутках № 260 действуют с 15 мая.

Так, стоимость билета на участке от 37 мкр-на в Волжском до школы № 12 в Волгограде обойдется в 80 рублей, до «Современника» — 100 рублей, а чтобы добраться до «Кардиоцентра», нужно будет приготовить 150 рублей вместо прежних 130.

Как пояснили «Волгоградской правде.ру» в облкомдортрансе, маршрут № 260 относится к перевозкам по нерегулируемому тарифу, то есть частный перевозчик имеет право устанавливать любую стоимость проезда.

Маршрутчики планировали повысить цены еще до майских праздников, однако отложили это решение. В облкомдортрансе подтвердили, что получили от частных перевозчиков соответствующие уведомления об увеличении стоимости проезда.