Маршрутчики повысили плату за проезд между Волгоградом и Волжским

Так, стоимость билета на участке от 37 мкр-на в Волжском до школы № 12 в Волгограде обойдется в 80 рублей, до «Современника» — 100 рублей, а чтобы добраться до «Кардиоцентра», нужно будет приготовить 150 рублей вместо прежних 130.