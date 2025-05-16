Пекин и Минск соединило регулярное грузовое сообщение в рамках ж/д перевозок Китай-Европа

Запуск нового рейса Пекин-Минск, как ожидается, будет содействовать выходу на глобальный рынок больших товаров китайского производства и повышению их влияния на международном рынке. Одновременно он также внесет свой вклад в обеспечение в странах-участницах «Пояса и пути» бесперебойной торговли и стимулирование их экономического процветания.