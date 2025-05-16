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Пекин и Минск соединило регулярное грузовое сообщение в рамках ж/д перевозок Китай-Европа

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четверг, 15 мая, в первой половине дня поезд с 55 контейнерами отправился из Пекина в Минск, что ознаменовало собой открытие регулярного ж/д сообщения между столицами Китая и Беларуси. Об этом пишет Синьхуа.

Состав доставляет из Пекина в Минск 293 тонны автомобильных запчастей и других товаров, выпущенных в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

Поезд пересечет китайско-монгольскую границу на КПП Эрэн-Хото и доедет до места назначения через 15 суток.

Запуск нового рейса Пекин-Минск, как ожидается, будет содействовать выходу на глобальный рынок больших товаров китайского производства и повышению их влияния на международном рынке. Одновременно он также внесет свой вклад в обеспечение в странах-участницах «Пояса и пути» бесперебойной торговли и стимулирование их экономического процветания.