Средний чек по ипотеке вырос до рекордных сумм в России

Средний чек по ипотеке в России достиг рекордных 4,4 млн рублей.
Средний размер ипотеки в России достиг исторического максимума — 4,4 млн рублей. Рост стоимости жилья, несмотря на высокие ставки и ужесточения условий, не останавливает россиян от оформления кредитов. Об этом сообщает ЦБ России.
«Средний чек по ипотеке в России достиг рекордных 4,4 млн рублей, при этом максимального значения достиг и срок кредитования — почти 26 лет. Несмотря на высокую ставку и существенную переплату, которая может превысить 10 млн рублей, спрос на ипотечные ссуды сохраняется», — сообщили «Известия» со ссылкой на данные ЦБ России.
Ранее в феврале 2025 года средний срок ипотечных кредитов в России также достиг рекордных значений — почти 26 лет, а в сегменте строящегося жилья превысил 27 лет. Основной причиной увеличения сроков кредитования эксперты называют подорожание недвижимости, которое вынуждает заемщиков брать кредиты на более длительный срок для снижения ежемесячных платежей. Доля рыночной ипотеки при этом снизилась до исторического минимума — 13%.