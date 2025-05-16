Средний чек по ипотеке вырос до рекордных сумм в России

Ранее в феврале 2025 года средний срок ипотечных кредитов в России также достиг рекордных значений — почти 26 лет, а в сегменте строящегося жилья превысил 27 лет. Основной причиной увеличения сроков кредитования эксперты называют подорожание недвижимости, которое вынуждает заемщиков брать кредиты на более длительный срок для снижения ежемесячных платежей. Доля рыночной ипотеки при этом снизилась до исторического минимума — 13%.