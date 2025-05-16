Франция разблокировала счета Русского дома в Париже

Минфин Франции разрешил разблокировать счет Русского дома в Париже.
Министерство экономики и финансов Франции разблокировало счет Русского дома в Париже. Однако на данный момент разрешено проводить только «жизнеобеспечивающие» платежи, сообщают СМИ.
«Проведение платежей осуществляется исключительно с помощью сотрудника банка. Пользование банковской картой не представляется возможным. Онлайн-банк — формат осуществления платежей до блокировки — также невозможен», — сообщает издание «Известия». При этом представители центра продолжают направлять обращения в санкционный отдел министерства финансов Франции с просьбой разблокировать счет полностью.
Отмечается, что Русские дома уже приостановили работу в Румынии и Словении. Представительство в Молдавии продолжает функционировать в прежнем режиме. Российская сторона не получала официальных уведомлений от молдавских властей о каких-либо решениях после того, как власти страны объявили о запуске процесса закрытия центра в Кишиневе.
Русский дом, полный вариант названия — Российский центр науки и культуры — одно из 44 зарубежных представительств Россотрудничества. Основные направления деятельности — продвижение российской культуры, науки и образования, а также поддержка соотечественников и укрепление позиций русского языка.