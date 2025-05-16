Франция разблокировала счета Русского дома в Париже

Отмечается, что Русские дома уже приостановили работу в Румынии и Словении. Представительство в Молдавии продолжает функционировать в прежнем режиме. Российская сторона не получала официальных уведомлений от молдавских властей о каких-либо решениях после того, как власти страны объявили о запуске процесса закрытия центра в Кишиневе.