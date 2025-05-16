Проект ремонта низководного моста разработают за 41 млн рублей

Согласно документации, проектные работы предполагается выполнить на участке с 14+340 км по 18+708 км автомобильной дороги, соединяющей полуостров Де-Фриз и Седанку. Протяженность моста составляет 4369 метров, ширина — до 30,7 метра. В рамках ремонта предусмотрены работы по восстановлению антикоррозионного покрытия, ремонту системы водоотведения, а также ремонту береговых опор, локальных очистных сооружений и других элементов моста.
По техническому заданию подрядчику предстоит провести предпроектное обследование, подготовить варианты защитных покрытий с ресурсом не менее 15 лет, а также обеспечить прохождение государственной экспертизы сметной документации. Разработка проектной документации должна быть завершена до 31 марта 2026 года.
Гарантийный срок на разработанную проектную документацию составит восемь лет. Аванс по контракту не предусмотрен. Финансирование осуществляется из бюджета Приморского края.
Торги по контракту пройдут 2 июня.
Напомним, что ранее правительство Приморья разыграло контракт на создание проектной документации по ремонту мостового перехода через бухту Золотой Рог. В ходе торгов стоимость работ снизили с 55,9 млн до 49,5 млн рублей. Торги прошли 12 мая. Победителя пока не объявили.