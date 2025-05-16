Проект ремонта низководного моста разработают за 41 млн рублей

Согласно документации, проектные работы предполагается выполнить на участке с 14+340 км по 18+708 км автомобильной дороги, соединяющей полуостров Де-Фриз и Седанку. Протяженность моста составляет 4369 метров, ширина — до 30,7 метра. В рамках ремонта предусмотрены работы по восстановлению антикоррозионного покрытия, ремонту системы водоотведения, а также ремонту береговых опор, локальных очистных сооружений и других элементов моста.