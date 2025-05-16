В России хотят ввести дополнительные льготы для наставников на предприятиях: вот как их поощрят

Группа депутатов (партия «Справедливой России — За правду») подготовила законопроект о предоставлении льгот производственным наставникам. В документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости, предлагается ввести для них дополнительный отпуск и налоговый вычет в 18 тыс. рублей.
Среди авторов инициативы — глава СРЗП Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. Представители партии проинформировали, что текст законопроекта поступит в Госдуму в пятницу, 16 мая.
Миронов отметил значительный рост системы наставничества в России в последние годы. Он подчеркнул, что суть наставничества — передача профессионального опыта от квалифицированных специалистов молодым работникам.
Ранее KP.RU писал, что в Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате для медиков, учителей, научных работников и других категорий бюджетников.