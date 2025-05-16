В России хотят ввести дополнительные льготы для наставников на предприятиях: вот как их поощрят

Группа депутатов (партия «Справедливой России — За правду») подготовила законопроект о предоставлении льгот производственным наставникам. В документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости, предлагается ввести для них дополнительный отпуск и налоговый вычет в 18 тыс. рублей.