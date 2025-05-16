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Цивилев раскрыл этапы строительства Приморской АЭС: что известно о проекте

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая, ФедералПресс. В Приморье завершен выбор площадки для строительства атомной электростанции. Окончательное решение по проекту будет принято правительством РФ после завершения общественных обсуждений и слушаний. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев в рамках отчета о развитии энергетики Дальнего Востока.

Источник: Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России)

«Проект реализуется поэтапно в соответствии с генеральной схемой, утвержденной кабмином. Площадка выбрана, но перед стартом строительства необходимо пройти все процедуры согласования, включая публичные слушания. Только после этого правительство примет окончательное решение», — подчеркнул глава Минэнерго.

По словам Цивилева, дорожная карта проекта Приморской АЭС предусматривает возведение двух энергоблоков суммарной мощностью 2 ГВт. Министр также анонсировал проработку аналогичного проекта в Хабаровском крае.

Напомним, в 2025 году была утверждена генеральная схема размещения энергообъектов до 2042 года, включившая планы по строительству АЭС в Приморье и Хабаровске. Согласно документу, ввод в эксплуатацию первых энергоблоков Приморской станции запланирован на 2036 год.