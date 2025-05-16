Цивилев раскрыл этапы строительства Приморской АЭС: что известно о проекте

«Проект реализуется поэтапно в соответствии с генеральной схемой, утвержденной кабмином. Площадка выбрана, но перед стартом строительства необходимо пройти все процедуры согласования, включая публичные слушания. Только после этого правительство примет окончательное решение», — подчеркнул глава Минэнерго.
По словам Цивилева, дорожная карта проекта Приморской АЭС предусматривает возведение двух энергоблоков суммарной мощностью 2 ГВт. Министр также анонсировал проработку аналогичного проекта в Хабаровском крае.
Напомним, в 2025 году была утверждена генеральная схема размещения энергообъектов до 2042 года, включившая планы по строительству АЭС в Приморье и Хабаровске. Согласно документу, ввод в эксплуатацию первых энергоблоков Приморской станции запланирован на 2036 год.