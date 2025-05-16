Цивилев раскрыл этапы строительства Приморской АЭС: что известно о проекте

Напомним, в 2025 году была утверждена генеральная схема размещения энергообъектов до 2042 года, включившая планы по строительству АЭС в Приморье и Хабаровске. Согласно документу, ввод в эксплуатацию первых энергоблоков Приморской станции запланирован на 2036 год.