В России хотят обязать госслужащих заниматься физкультурой прямо на рабочем месте

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов (партия «Новые люди») выступил с инициативой о внедрении обязательных физкультурных пауз в рабочее время сотрудников предприятий и в госучреждений. Об этом депутат рассказал РИА Новости.