В России хотят обязать госслужащих заниматься физкультурой прямо на рабочем месте

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов (партия «Новые люди») выступил с инициативой о внедрении обязательных физкультурных пауз в рабочее время сотрудников предприятий и в госучреждений. Об этом депутат рассказал РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что речь идет о несложных физических упражнениях, которые любой сотрудник сможет выполнять прямо за рабочим столом, не требуя специального оборудования и не нарушая рабочего процесса.
Как уточнил депутат, инициатива предполагает два основных направления: разработку ведомственных рекомендаций (при участии Минздрава и Минтруда) для организаций, а также запуск эксперимента по внедрению системы в отдельных регионах страны.
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