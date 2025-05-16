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В России хотят обязать госслужащих заниматься физкультурой прямо на рабочем месте

В Госдуме предложили ввести физкультминутку в госучреждениях.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов (партия «Новые люди») выступил с инициативой о внедрении обязательных физкультурных пауз в рабочее время сотрудников предприятий и в госучреждений. Об этом депутат рассказал РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что речь идет о несложных физических упражнениях, которые любой сотрудник сможет выполнять прямо за рабочим столом, не требуя специального оборудования и не нарушая рабочего процесса.

Как уточнил депутат, инициатива предполагает два основных направления: разработку ведомственных рекомендаций (при участии Минздрава и Минтруда) для организаций, а также запуск эксперимента по внедрению системы в отдельных регионах страны.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект, нормы которого должны поспособствовать оперативному реагированию на жалобы граждан о нападениях бездомных животных.