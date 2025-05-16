В России нашли новый способ снизить спрос на алкоголь: вот что хотят ввести

Продажа алкоголя должна быть организована по аналогии с сигаретами — без открытой выкладки на витринах магазинов. Подобное предложил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС.
«Если мы хотим реально бороться и оградить детей от алкоголя, то, конечно, надо, чтобы алкоголь продавался также, как и сигареты. Чтобы его не было видно», — пояснил он.
Он отметил, что сейчас существует большое число ярких этикеток на алкогольной продукции, которые тем самым привлекают внимание.
Как отметил замсекретаря, потребители алкогольной и табачной продукции хорошо ориентируются в ассортименте, поэтому отсутствие товаров на витрине не создаст для них проблем при выборе. При этом Гриб подчеркнул, что рестораны должны оставаться исключением из этого правила.
Он также привел в пример удачный зарубежный опыт, когда алкоголь не находится под запретом, но его тяжело купить.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев предложил распространить запрет на продажу алкоголя на выходные.