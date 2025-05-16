Популярный клуб оштрафован за вечеринки в недостроенной гостинице во Владивостоке

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
«Клуб продолжал устраивать вечеринки в здании, находящемся на реконструкции, что является прямым нарушением требований эксплуатации объектов капитального строительства», — отметили в надзорном ведомстве.
Объект, где расположен клуб, представляет собой известное полукруглое здание с крышей-смотровой площадкой на берегу Амурского залива. Несмотря на то что гостиница все еще официально не сдана, ночное заведение функционировало в обычном режиме. Это привлекло внимание правоохранителей.
По итогам проверки прокуратура направила материалы в суд, который постановил взыскать с владельцев клуба штраф в размере 250 тысяч рублей. Вопрос о возможном закрытии учреждения пока официально не рассматривался.
«Потенциально заведение могут закрыть из-за подобных нарушений, но на данный момент точных данных нет», — уточняется в сообщении.
Нарушение выявлено в рамках надзора за соблюдением градостроительных норм.