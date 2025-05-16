Популярный клуб оштрафован за вечеринки в недостроенной гостинице во Владивостоке

Объект, где расположен клуб, представляет собой известное полукруглое здание с крышей-смотровой площадкой на берегу Амурского залива. Несмотря на то что гостиница все еще официально не сдана, ночное заведение функционировало в обычном режиме. Это привлекло внимание правоохранителей.