Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Популярный клуб оштрафован за вечеринки в недостроенной гостинице во Владивостоке

Ночной клуб «Zabriskie Point», расположенный в здании гостиницы «Амурский залив» во Владивостоке, оштрафован на 250 тысяч рублей за незаконную деятельность в строении, официально не введенном в эксплуатацию.

Источник: ТАСС

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«Клуб продолжал устраивать вечеринки в здании, находящемся на реконструкции, что является прямым нарушением требований эксплуатации объектов капитального строительства», — отметили в надзорном ведомстве.

Объект, где расположен клуб, представляет собой известное полукруглое здание с крышей-смотровой площадкой на берегу Амурского залива. Несмотря на то что гостиница все еще официально не сдана, ночное заведение функционировало в обычном режиме. Это привлекло внимание правоохранителей.

По итогам проверки прокуратура направила материалы в суд, который постановил взыскать с владельцев клуба штраф в размере 250 тысяч рублей. Вопрос о возможном закрытии учреждения пока официально не рассматривался.

«Потенциально заведение могут закрыть из-за подобных нарушений, но на данный момент точных данных нет», — уточняется в сообщении.

Нарушение выявлено в рамках надзора за соблюдением градостроительных норм.