МВД: мошенники используют поддельные письма Google

До устранения данной уязвимости эксперты настоятельно рекомендуют воздержаться от перехода по ссылкам в письмах, даже если они выглядят абсолютно достоверными. Вместо этого следует вручную вводить адреса сервисов в браузере или пользоваться сохраненными закладками.