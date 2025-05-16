В девять раз вырос турпоток из Китая в Казахстан

В 2024 году КНР занял второе место по количеству иностранных туристов, обслуженных в гостиницах и других объектах размещения Казахстана. В казахстанских отелях остановились 173 987 граждан Китая, что на 66% больше, чем годом ранее. При этом, общее количество посетителей из Китая достигло свыше 650 тысяч человек.