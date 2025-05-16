В девять раз вырос турпоток из Китая в Казахстан

Поток гостей из Поднебесной за 2024 год демонстрирует впечатляющий рост и почти в 9 раз превышает допандемийные показатели 2019 года. Казахстан укрепляет позиции как одно из самых привлекательных направлений для китайских путешественников.
В 2024 году КНР занял второе место по количеству иностранных туристов, обслуженных в гостиницах и других объектах размещения Казахстана. В казахстанских отелях остановились 173 987 граждан Китая, что на 66% больше, чем годом ранее. При этом, общее количество посетителей из Китая достигло свыше 650 тысяч человек.
Рост въездного турпотока из КНР стал возможен благодаря комплексу мер: введению безвизового режима, запуску новых прямых маршрутов и увеличению частоты авиарейсов, продвижению внутреннего туризма на рынке КНР.
В 2024 году в Китае проведено более 30 мероприятий, направленных на популяризацию туристского потенциала Казахстана: от деловых встреч и выставок до культурных презентаций и инфотуров. В 2025-м запланировано 16 таких мероприятий.