Нарушители ПДД пополнят бюджет России в восемь раз больше запланированного

Штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в России в 2025 году принесут в бюджет страны в восемь раз больше средств. Согласно прогнозу Минфина, в 2025 году поступления от штрафов достигнут 52,8 млрд рублей вместо запланированных 6,4 млрд.