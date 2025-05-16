Доцент Балынин рассказал о специфике расчета больничного за май

Специфика в расчете пособия по временной нетрудоспособности за май 2025 года сопряжена в первую очередь с минимальным размером дневного пособия, подробнее об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Если гражданин в 2025 году только трудоустроился, а в предыдущие два года у него заработка не было, то среднедневной заработок у него будет равен нулю.
«На втором этапе сравним с минимальным среднедневным заработком, который может учитываться в вычислениях. Эта величина определяется путём отношения произведения МРОТ и 24 месяцев к 730 дням. Для 2025 года расчёт будет выглядеть так: 22 440*24/730 = 737,75 рубля. В расчете выплаты будет использоваться это число», — пояснил Балынин.
При стаже менее 5 лет выплачивается 60% от утраченного заработка. В таком случае дневной размер пособия составит 442,65 рубля. Но он не должен быть ниже минимального. В мае минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составит 723,87 рубля (22 440/31 = 723,87 — ред.).
«Так как 442,65 меньше, чем 723,87 рублей, то мы используем в качестве дневного размера пособия именно 723,87 рублей. Если у гражданина период временной нетрудоспособности составлял 10 дней, то размер пособия составит 7 238,70 рубля», — отметил Балынин.
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