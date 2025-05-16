Курсы валют на 16 мая, цены на нефть и металлы

Падение цен на нефть несколько ослабло вечером в четверг, однако котировки продолжают резко снижаться на ожиданиях заключения соглашения между Ираном и США. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 22:24 аст опустилась на 1,58 доллара (2,39%), до 64,51 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,52 доллара (2,41%), до 61,63 доллара за баррель. Президент США Дональд Трамп заявил в Дохе в четверг, что США и Иран близки к подписанию соглашения, передает Интерфакс.