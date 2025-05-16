Курсы валют на 16 мая, цены на нефть и металлы

Нефть
Падение цен на нефть несколько ослабло вечером в четверг, однако котировки продолжают резко снижаться на ожиданиях заключения соглашения между Ираном и США. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 22:24 аст опустилась на 1,58 доллара (2,39%), до 64,51 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,52 доллара (2,41%), до 61,63 доллара за баррель. Президент США Дональд Трамп заявил в Дохе в четверг, что США и Иран близки к подписанию соглашения, передает Интерфакс.
Металлы
Золото дорожало 15 мая на фоне публикации данных американской макростатистики. К 22:27 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 38,50 доллара или на 1,21% до 3 226,80 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дешевел. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,23 доллара или 0,70% до 32,673 доллара за унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 22:21 аст bitcoin торговался по 103 740,20 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты повысилась на 0,69%, а ее капитализация составила 2 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 595,89 долларов, подорожав на 1,10%. Капитализация этой криптовалюты составила 313,4 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,33 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 16 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 15 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 15 мая.
1 австралийский доллар 327,03 тенге.
1 азербайджанский манат 301,23 тенге.
10 армянский драм 13,33 тенге.
1 белорусский рубль 156,33 тенге.
1 бразильский реал 90,57 тенге.
10 венгерских форинтов 14,18 тенге.
1 гонконгский доллар 65,39 тенге.
1 грузинский лари 188,27 тенге.
1 датская крона 76,65 тенге.
1 дирхам ОАЭ 139,02 тенге.
1 доллар США 510,58 тенге.
1 евро 571,80 тенге.
1 индийская рупия 5,97 тенге.
1000 иранский риал 12,20 тенге.
1 канадский доллар 365,04 тенге.
1 китайский юань 70,83 тенге.
1 кувейтский динар 1661,29 тенге.
1 кыргызский сом 5,84 тенге.
1 малазийский ринггит 119,29 тенге.
1 мексиканский песо 26,37 тенге.
1 молдавский лей 29,53 тенге.
1 норвежская крона 49,05 тенге.
1 польский злотый 134,91 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 136,13 тенге.
1 российский рубль 6,34 тенге.
1 СДР 689,66 тенге.
1 сингапурский доллар 393,03 тенге.
1 таджикский сомони 49,57 тенге.
1 тайский бат 15,33 тенге.
1 турецкая лира 13,22 тенге.
100 узбекских сумов 3,95 тенге.
1 украинская гривна 12,31 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 678,46 тенге.
1 чешская крона 22,95 тенге.
1 шведская крона 52,47 тенге.
1 швейцарский франк 609,43 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,17 тенге.
100 южнокорейских вон 36,57 тенге.
1 японская иена 3,50 тенге.