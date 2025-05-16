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Курсы валют на 16 мая, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 510,58 тенге за доллар США.

Источник: Kapital.kz

Нефть

Падение цен на нефть несколько ослабло вечером в четверг, однако котировки продолжают резко снижаться на ожиданиях заключения соглашения между Ираном и США. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 22:24 аст опустилась на 1,58 доллара (2,39%), до 64,51 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,52 доллара (2,41%), до 61,63 доллара за баррель. Президент США Дональд Трамп заявил в Дохе в четверг, что США и Иран близки к подписанию соглашения, передает Интерфакс.

Металлы

Золото дорожало 15 мая на фоне публикации данных американской макростатистики. К 22:27 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 38,50 доллара или на 1,21% до 3 226,80 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дешевел. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,23 доллара или 0,70% до 32,673 доллара за унцию.

Криптовалюта

По данным coinmarketcap.com, на 22:21 аст bitcoin торговался по 103 740,20 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты повысилась на 0,69%, а ее капитализация составила 2 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 595,89 долларов, подорожав на 1,10%. Капитализация этой криптовалюты составила 313,4 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,33 трлн долларов.

Курс тенге

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 16 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 15 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 15 мая.

1 австралийский доллар 327,03 тенге.

1 азербайджанский манат 301,23 тенге.

10 армянский драм 13,33 тенге.

1 белорусский рубль 156,33 тенге.

1 бразильский реал 90,57 тенге.

10 венгерских форинтов 14,18 тенге.

1 гонконгский доллар 65,39 тенге.

1 грузинский лари 188,27 тенге.

1 датская крона 76,65 тенге.

1 дирхам ОАЭ 139,02 тенге.

1 доллар США 510,58 тенге.

1 евро 571,80 тенге.

1 индийская рупия 5,97 тенге.

1000 иранский риал 12,20 тенге.

1 канадский доллар 365,04 тенге.

1 китайский юань 70,83 тенге.

1 кувейтский динар 1661,29 тенге.

1 кыргызский сом 5,84 тенге.

1 малазийский ринггит 119,29 тенге.

1 мексиканский песо 26,37 тенге.

1 молдавский лей 29,53 тенге.

1 норвежская крона 49,05 тенге.

1 польский злотый 134,91 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 136,13 тенге.

1 российский рубль 6,34 тенге.

1 СДР 689,66 тенге.

1 сингапурский доллар 393,03 тенге.

1 таджикский сомони 49,57 тенге.

1 тайский бат 15,33 тенге.

1 турецкая лира 13,22 тенге.

100 узбекских сумов 3,95 тенге.

1 украинская гривна 12,31 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 678,46 тенге.

1 чешская крона 22,95 тенге.

1 шведская крона 52,47 тенге.

1 швейцарский франк 609,43 тенге.

1 южноафриканский ранд 28,17 тенге.

100 южнокорейских вон 36,57 тенге.

1 японская иена 3,50 тенге.