Сколько денег зарабатывает молодежь в возрасте от 15 до 34 лет в Казахстане

Последние данные о средних заработных платах в Казахстане показали, что в 1 квартале текущего года уровень достиг 423 133 тенге. Это на 10,7% больше, чем в прошлом году.
Однако эти данные охватывают работников всех возрастов, которые получают официальные заработные платы.
Как сообщают в Бюро национальной статистики (БНС), казахстанцы в возрасте от 15 до 34 лет занимают 39% от общей численности занятых. При этом они работают в самых разных сферах экономики, а большая часть зарабатывает меньше среднего по стране уровня.
Напомним, что трудовой договор можно заключить даже в возрасте до 14 лет, но только в определенных сферах.
Где работает молодежь и сколько получает
Больше всего молодых казахстанцев, согласно статданным, занято в трех отраслях экономики. При этом большинство из них зарабатывают менее среднего оклада по стране (423 133 тенге по Казахстану, а в Алматы — 539 125 тенге).
Так, наиболее популярные сферы и зарплаты выглядят следующим образом:
- торговля — занято 17,4% молодежи (629,8 тыс. человек). В этой отрасли в среднем получают 396 444 тенге;
- образование — доля занятой молодежи достигает 13,1% (474,2 тыс. человек), а зарплаты в среднем равны 302 428 тенге;
- промышленность — задействовано 10,8% молодых людей (392,8 тыс. человек), из них в обрабатывающем секторе трудится 209,9 тыс. человек, где в среднем зарабатывают 519 020 тенге.
Безработица среди молодежи
Как указывается в БНС, к категории NEET (Not in Education, Employment or Training или «не обучаются и не работают») относятся 336,4 тыс. человек в возрасте от 15 до 34 лет, или 6,2% от всех молодых казахстанцев. При этом их доля снизилась на 41,5 тыс. человек за год.
Самая высокая доля NEET отмечается в областях:
- Ұлытау — 10,4% местной молодежи;
- Мангистауской — 10,0% молодых граждан.
А меньше всего безработной молодежи отмечается в Абайской области (2,7%) и ВКО (4,2%).
В то же время аналитики Telegram-канала Tengenomika отмечают, что снижение безработицы среди молодежи является хорошим сигналом, однако надо улучшать условия для их обучения, особенно в сложных регионах.
"Молодежь в Казахстане активно участвует в экономике, но треть работает в секторах с относительно низкими доходами. Промышленность — особенно обрабатывающая — остается точкой роста зарплат.
При этом география возможностей сильно различается, а проблема NEET сохраняется в отдельных регионах. Сокращение их числа — позитивный сигнал, но устойчивое решение возможно только при улучшении доступности образования и рабочих мест в депрессивных регионах", — сообщают аналитики.