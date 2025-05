Сколько денег зарабатывает молодежь в возрасте от 15 до 34 лет в Казахстане

Как указывается в БНС, к категории NEET (Not in Education, Employment or Training или «не обучаются и не работают») относятся 336,4 тыс. человек в возрасте от 15 до 34 лет, или 6,2% от всех молодых казахстанцев. При этом их доля снизилась на 41,5 тыс. человек за год.