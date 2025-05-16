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Стали известны самые необычные вакансии Новосибирска в 2025 году

Платформа hh.ru представила подборку редких вакансий, доступных для соискателей в Новосибирской области. Среди предложений — как творческие специальности, так и нестандартные рабочие места с обучением от работодателя.

Источник: Om1 Новосибирск

Ювелирный бренд ищет 3D-дизайнера для создания моделей украшений. Кандидату потребуется знание Rhinoceros, умение работать с эскизами и художественное образование. В сфере развлечений открыта вакансия оператора аттракциона с оплатой от 2000 рублей за смену и еженедельными выплатами — опыт для трудоустройства не требуется.

Медиапроизводство предлагает удалённую работу 2D-художнику для анимации YouTube-контента. Зарплата начинается от 50000 рублей, в приоритете — навыки работы в Photoshop и профильное образование. Оптика приглашает оптометриста с возможностью обучения — доход специалиста может достигать 100000 рублей за счёт комиссионных от продаж.

Сеть итальянских ресторанов набирает поваров в цех пасты с почасовой оплатой 300 рублей и компенсацией такси. Среди других необычных предложений — маркетолог в кофейню, фотограф в аквапарк и птицевод.