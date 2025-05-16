Стали известны самые необычные вакансии Новосибирска в 2025 году

Ювелирный бренд ищет 3D-дизайнера для создания моделей украшений. Кандидату потребуется знание Rhinoceros, умение работать с эскизами и художественное образование. В сфере развлечений открыта вакансия оператора аттракциона с оплатой от 2000 рублей за смену и еженедельными выплатами — опыт для трудоустройства не требуется.
Медиапроизводство предлагает удалённую работу 2D-художнику для анимации YouTube-контента. Зарплата начинается от 50000 рублей, в приоритете — навыки работы в Photoshop и профильное образование. Оптика приглашает оптометриста с возможностью обучения — доход специалиста может достигать 100000 рублей за счёт комиссионных от продаж.
Сеть итальянских ресторанов набирает поваров в цех пасты с почасовой оплатой 300 рублей и компенсацией такси. Среди других необычных предложений — маркетолог в кофейню, фотограф в аквапарк и птицевод.