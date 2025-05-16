Стали известны самые необычные вакансии Новосибирска в 2025 году

Ювелирный бренд ищет 3D-дизайнера для создания моделей украшений. Кандидату потребуется знание Rhinoceros, умение работать с эскизами и художественное образование. В сфере развлечений открыта вакансия оператора аттракциона с оплатой от 2000 рублей за смену и еженедельными выплатами — опыт для трудоустройства не требуется.