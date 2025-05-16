В Новосибирск привезли более 700 тонн арбузов и дынь

По данным ведомства, с января по настоящее время карантинный фитосанитарный контроль успешно прошли и были допущены для дальнейшей реализации на территории Новосибирской области и соседних регионов 582 тонн арбузов из Ирана, Китая и Таиланда, а также 145 тонн дынь из Китая и Таиланда.