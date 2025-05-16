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В Новосибирск привезли более 700 тонн арбузов и дынь

Основными поставщиками стали Иран, Китай и Таиланд.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

С начала 2025 году в Новосибирск ввезли 727 тонн арбузов и дынь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, с января по настоящее время карантинный фитосанитарный контроль успешно прошли и были допущены для дальнейшей реализации на территории Новосибирской области и соседних регионов 582 тонн арбузов из Ирана, Китая и Таиланда, а также 145 тонн дынь из Китая и Таиланда.

С началом лета специалисты ожидают увеличения объёмов поступления этой продукции из Средней Азии. Так, в 2024 году первые партии из Узбекистана поступили на новосибирские склады уже в конце мая.

«В современных реалиях реализация на сибирских прилавках арбузов и дынь имеет круглогодичный характер и связана с налаженной транспортной логистикой», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что абрикосы и черешню нового урожая привезли в Новосибирскую область.