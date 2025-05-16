ЦБ: Цифровой рубль будет ходить наравне с наличными и безналичными рублями

В России активно идет цифровизация финансовых услуг. Одним из главных новшеств станет цифровой рубль. Он будет полноценной частью российской валюты. Об этом в интервью KP.RU рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.
— Цифровой рубль — это еще одна форма российской валюты. Он будет ходить наравне с наличными и безналичными рублями. При этом все формы будут абсолютно равноценными: как сейчас 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них. И что важно — выбор, чем пользоваться, остается за человеком, — объяснила эксперт.
Согласно ее словам, цифровой рубль откроет новые возможности для граждан и бизнеса. Для пользователей это бесплатные переводы другим людям, а не только между своими счетами, а для предпринимателей — значительное снижение издержек на прием платежей. Комиссии будут гораздо ниже, чем по картам.
Кроме того, платформа цифрового рубля будет единой и подключенной ко всем банкам, что обеспечит удобство перевода средств и получения различных сервисов без необходимости постоянно перемещать деньги между счетами.