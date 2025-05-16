ЦБ: Цифровой рубль будет ходить наравне с наличными и безналичными рублями

— Цифровой рубль — это еще одна форма российской валюты. Он будет ходить наравне с наличными и безналичными рублями. При этом все формы будут абсолютно равноценными: как сейчас 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них. И что важно — выбор, чем пользоваться, остается за человеком, — объяснила эксперт.