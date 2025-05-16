Россиянам объяснили, почему хакеры не смогут добраться до цифровых рублей

Цифровой рубль — это новая третья форма российской валюты, которая будет использоваться наряду с наличными и безналичными. В Центробанке подчеркивают, что бояться нововведения не стоит. Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова рассказала KP.RU, почему хакеры не смогут добраться до цифровых рублей.
— На платформе реализованы самые высокие уровни и средства защиты информации, защиты данных от возможных мошеннических схем. Украсть их просто так невозможно, — объяснила эксперт.
По ее словам, даже если человек по ошибке перевел деньги злоумышленнику, вычислить кошелек мошенника будет гораздо проще — все операции проходят на одной платформе, и запутать след не получится. Это поможет быстрее принимать соответствующие меры.
Напомним, цифровой рубль также позволит настраивать автоматические платежи с помощью смарт-контрактов. Это сделает финансовые операции проще и доступнее для граждан и бизнеса. Также они позволят обеспечить безопасность сделки с обеих сторон.