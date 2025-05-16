Центробанк заявил, что цифровые рубли можно будет переводить без комиссий и ограничений

— Цифровые рубли вы сможете переводить без комиссий не только сами себе, но и другим людям, причем любую сумму, которая будет у вас в цифровом кошельке. Кроме того, это еще и очень удобный сервис переводов по вашим правилам и условиям с помощью смарт-контрактов, — отметила специалист.