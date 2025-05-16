Центробанк заявил, что цифровые рубли можно будет переводить без комиссий и ограничений

В ближайшем будущем переводы денег в России могут стать еще проще и выгоднее благодаря цифровому рублю. Он избавит россиян от комиссий за переводы. Об этом KP.RU рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.
— Цифровые рубли вы сможете переводить без комиссий не только сами себе, но и другим людям, причем любую сумму, которая будет у вас в цифровом кошельке. Кроме того, это еще и очень удобный сервис переводов по вашим правилам и условиям с помощью смарт-контрактов, — отметила специалист.
Смарт-контракт — это технология, которая позволяет автоматически выполнять определенные действия, например, переводы денег. Все происходит по четкому алгоритму. Это упростит систему расчетов и позволит пользователям настраивать автоматические и безопасные переводы по заданным условиям.
Например, можно будет заранее задать схему, при которой деньги автоматически перечисляются родственникам или партнерам только при выполнении определенных условий.
— Если какая-либо компания хочет, чтобы оплата происходила только при поставке товара. Не заранее и не постфактум. Это тоже смарт-контракт, который гарантирует безопасную сделку для обеих сторон, — добавила Кахруманова.