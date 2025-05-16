ЦБ: Срок массового запуска цифрового рубля определится до конца 2025 года

— Как таковой, он уже внедрен. Мы проводим тестирование на реальных цифровых рублях, и оно продолжается. Мы отложили именно массовый запуск. Особо подчеркну, что массовый запуск означает обязательность для банков: они должны будут обеспечить возможность расплачиваться цифровыми рублями, — пояснила эксперт.