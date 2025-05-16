ЦБ: Срок массового запуска цифрового рубля определится до конца 2025 года

Россиянам рассказали, когда можно ждать массовое внедрение цифрового рубля — новой формы национальной валюты. Первоначально старт был намечен на лето 2025 года, но сроки решили пересмотреть. О текущем статусе проекта и ближайших планах KP.RU рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.
— Как таковой, он уже внедрен. Мы проводим тестирование на реальных цифровых рублях, и оно продолжается. Мы отложили именно массовый запуск. Особо подчеркну, что массовый запуск означает обязательность для банков: они должны будут обеспечить возможность расплачиваться цифровыми рублями, — пояснила эксперт.
Каждый человек сам решит, хочет ли он использовать цифровой рубль. Сейчас в пилотной программе участвуют около 2,5 тысячи граждан. Банк России планирует значительно расширить число участников. Также ведется работа с банками, корпорациями и государственными структурами по обсуждению технических аспектов.
— До конца года мы определим срок массового запуска. Цифровой рубль — это платежная технологическая платформа с огромным потенциалом. Перспектив применения цифровых рублей много, — отметила зампред ЦБ.
По словам Кахрумановой, планируются новые финансовые сервисы, которые можно будет реализовать только на платформе цифрового рубля. Ранее они были невозможны без единой инфраструктуры.