ЦБ: Россиян не обяжут получать пенсии и зарплаты в цифровых рублях

Цифровой рубль — одно из заметных новшеств в финансовой системе России. У многих россиян возникает вопрос: станут ли в будущем пенсии, пособия и зарплаты бюджетникам автоматически переводиться в этой форме. Однако в Центробанке пояснили, что использование цифрового рубля останется исключительно добровольным.
— Нет, таких планов у нас нет. Цифровой рубль — это дополнение, возможность добровольного выбора. Если человек не захочет им пользоваться, он продолжит пользоваться теми сервисами, к которым он привык, — рассказала в беседе с KP.RU заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.
Каждый сможет сам решить, удобен ли ему цифровой рубль. Он станет третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными средствами. Его введение направлено на расширение доступных инструментов.
Срок массового запуска цифрового рубля Центробанк планирует определить до конца года. Уже сейчас он проходит тестирование и в будущем сможет обеспечить удобные и безопасные расчеты для граждан и бизнеса.