ЦБ: Россиян не обяжут получать пенсии и зарплаты в цифровых рублях

— Нет, таких планов у нас нет. Цифровой рубль — это дополнение, возможность добровольного выбора. Если человек не захочет им пользоваться, он продолжит пользоваться теми сервисами, к которым он привык, — рассказала в беседе с KP.RU заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.