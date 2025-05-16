В Центробанке раскрыли подробности о создании универсального QR-кода

В России работают над созданием единого QR-кода для платежей, который упростит покупки для всех граждан. Сейчас если ваш банк не работает с QR-кодом другого, то вам могут отказать в оплате через куар. Об этом в интервью KP.RU рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.
— По нашему мнению, таких проблем быть не должно. Куар должен быть единым и распознаваться любым платежным сервисом, который у вас есть в телефоне. Поэтому мы сейчас работаем над созданием универсального QR, который будет работать по единому стандарту. Тогда не надо будет думать, что именно прикладывать к платежному терминалу. Навели камеру телефона, нажали кнопку «Оплатить» и пошли дальше, — пояснила зампред ЦБ.
Некоторые крупные банки пока не хотят переходить на единый QR, потому что боятся потерять часть доходов от комиссий. Однако для пользователей и бизнеса это будет очень удобно — с единым QR-кодом исчезнут проблемы с совместимостью, а тарифы станут едиными и прозрачными.
— Универсальный QR всем предоставляет равные правила и возможности. Для бизнеса оплата за услугу проведения платежа будет. Но она не будет устанавливаться конкретным банком, это будут единые тарифы, — добавила Кахруманова.