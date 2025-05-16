В Центробанке раскрыли подробности о создании универсального QR-кода

— По нашему мнению, таких проблем быть не должно. Куар должен быть единым и распознаваться любым платежным сервисом, который у вас есть в телефоне. Поэтому мы сейчас работаем над созданием универсального QR, который будет работать по единому стандарту. Тогда не надо будет думать, что именно прикладывать к платежному терминалу. Навели камеру телефона, нажали кнопку «Оплатить» и пошли дальше, — пояснила зампред ЦБ.