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Продажи новых автомобилей в Казахстане выросли на 36%

АСТАНА, 16 мая — Sputnik. Продажи новых автомобилей в Казахстане выросли, сообщил «Казахстанский Автомобильный Союз».

Источник: Sputnik.kz

В апреле 2025 года было продано 19 247 единиц легковых и коммерческих автомобилей, рост на 35,9% по сравнению с апрелем 2024-го.

Всего же с начала года официальными дилерами было продано 66 090 автомобилей против 53 605 единиц в 2024 году. Рост на 23,3%.

Рост продаж сопровождается укреплением позиций автомобилей казахстанского производства: в апреле их доля достигла 64,61%, отметили эксперты отрасли.

Такое соотношение в структуре спроса подтверждает, что отечественные авто и разнообразие модельного ряда отечественных автозаводов соответствуют ожиданиям потребителей по качеству, стоимости и послепродажному обслуживанию. Совместные инициативы дилеров и банков продолжают расширять доступность новых автомобилей для широкой аудитории.

сообщила президент союза Анар Макашева

В топ-5 продаваемых брендов вошли:

  • Hyundai;
  • Chevrolet;
  • Kia;
  • Chery;
  • Jetour.

Желание казахстанцев покупать современные и технологичные модели, и активные рекламные кампании крупных игроков авторитейлинга способствуют обновлению автопарка и поддерживает устойчивый рост отрасли, подчеркнули эксперты.