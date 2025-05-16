Продажи новых автомобилей в Казахстане выросли на 36%

В апреле 2025 года было продано 19 247 единиц легковых и коммерческих автомобилей, рост на 35,9% по сравнению с апрелем 2024-го.
Всего же с начала года официальными дилерами было продано 66 090 автомобилей против 53 605 единиц в 2024 году. Рост на 23,3%.
Рост продаж сопровождается укреплением позиций автомобилей казахстанского производства: в апреле их доля достигла 64,61%, отметили эксперты отрасли.
Такое соотношение в структуре спроса подтверждает, что отечественные авто и разнообразие модельного ряда отечественных автозаводов соответствуют ожиданиям потребителей по качеству, стоимости и послепродажному обслуживанию. Совместные инициативы дилеров и банков продолжают расширять доступность новых автомобилей для широкой аудитории.
В топ-5 продаваемых брендов вошли:
- Hyundai;
- Chevrolet;
- Kia;
- Chery;
- Jetour.
Желание казахстанцев покупать современные и технологичные модели, и активные рекламные кампании крупных игроков авторитейлинга способствуют обновлению автопарка и поддерживает устойчивый рост отрасли, подчеркнули эксперты.