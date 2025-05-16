ЦБ: Цифровой рубль можно будет перевести на счет и обналичить без комиссии

— Те сервисы, которые у нас есть сейчас, супер-технологичны. Если посмотреть, как живут европейцы, как работают в других странах, мы увидим, что многих сервисов, к которым мы давно привыкли, там нет. Мы прогнозируем, что будет востребовано в ближайшие годы, учитываем запросы участников рынка, анализируем опыт соседних отраслей. Понимаем, на что нам нужно превентивно реагировать, просчитывать, как это будет развиваться и создавать для этого конкурентные условия, — поделилась Кахруманова.