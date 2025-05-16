ЦБ: Цифровой рубль можно будет перевести на счет и обналичить без комиссии

Цифровой рубль — это новая форма российских денег. Главное отличие в том, что цифровые рубли будут храниться не в банке, а в специальном кошельке на платформе Центробанка. Перевести их в наличные или на обычный счет можно будет без каких-либо комиссий. Об этом KP.RU рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.
— Те сервисы, которые у нас есть сейчас, супер-технологичны. Если посмотреть, как живут европейцы, как работают в других странах, мы увидим, что многих сервисов, к которым мы давно привыкли, там нет. Мы прогнозируем, что будет востребовано в ближайшие годы, учитываем запросы участников рынка, анализируем опыт соседних отраслей. Понимаем, на что нам нужно превентивно реагировать, просчитывать, как это будет развиваться и создавать для этого конкурентные условия, — поделилась Кахруманова.
В Центробанке планируют внедрить бесшовную технологию, с помощью которой рубли можно будет переводить из цифровой формы в наличную или безналичную и обратно. Массовый запуск цифрового рубля планируют определить до конца 2025 года.
Напомним, сейчас Центробанк также работает над созданием универсального QR-кода. Он будет подходить для всех платежных сервисов: наводите камеру, выбираете удобный способ оплаты и платите.