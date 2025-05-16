ЦБ: Открывать депозиты и брать кредиты в цифровых рублях не получится

В Центробанке пояснили, что открыть депозит или взять кредит в цифровых рублях не получится. У этой формы денег совсем другая задача. Об этом в интервью KP.RU рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.
— Цифровой рубль нужен гражданам для бесплатных переводов. Бизнесу — для снижения издержек на прием платежей, потому что комиссии в разы ниже, чем по картам, — уточнила зампред ЦБ.
Центробанк не будет выплачивать проценты и выдавать займы, так как не является коммерческой организацией. Также, по словам Кахрумановой, у регулятора нет смысла создавать конкуренцию действующим банкам.
Сейчас цифровой рубль проходит тестирование. В пилоте участвуют около 2,5 тысячи человек, но в планах — подключить гораздо больше пользователей и компаний. Технические детали продолжают обсуждать с банками, корпорациями и правительством.