В Самаре начали готовиться к новому отопительному сезону

В соответствии с этим постановлением, все котельные и теплоснабжающие организации Самары должны быть готовы к новому отопительному сезону к 15 августа. А до 1 сентября нужно обеспечить готовность многоквартирных домов, муниципальных учреждений культуры, образования и спорта. Чтобы все мероприятия были выполнены, в Самаре создали специальный штаб.