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В Самаре начали готовиться к новому отопительному сезону

До 15 августа котельные в Самаре должны подготовить к новому отопительному сезону.

Источник: Комсомольская правда

Прошло около месяца с тех пор, как в Самаре отключили отопление. А в городе уже начали подготовку к сезону 2025−2026. Соответствующее постановление подготовили в мэрии.

В соответствии с этим постановлением, все котельные и теплоснабжающие организации Самары должны быть готовы к новому отопительному сезону к 15 августа. А до 1 сентября нужно обеспечить готовность многоквартирных домов, муниципальных учреждений культуры, образования и спорта. Чтобы все мероприятия были выполнены, в Самаре создали специальный штаб.

Ранее в Самаре уже начали реконструировать теплотрассы. Из-за этого проезд на участках четырех улиц ограничили на все лето.