Опасные продукты нашли в свердловских магазинах «Светофор»

«В пробе ванильного пломбира ООО “Первая линия” и в куриных яйцах, произведенных ООО “ППР “Свердловский”, обнаружены антибиотики”, — говорится в исследовании. Кроме того, в пломбире от компании ООО “Хладокомбинат № 3” и в сливочном масле от ООО “Ру. Милк” были найдены растительные жиры. Опасную продукцию изъяли из продажи.
ЕАН писал, что Роспотребнадзор проверил все 74 магазина сети «Светофор», которые работали в Свердловской области. Везде были выявлены нарушения. Например, были обнаружены 30 видов мясных и рыбных консервов без каких-либо сопроводительных документов. Поручение о проведении проверок дал первый вице-премьер России Денис Мантуров.
В ноябре депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский заявил, что нижняя палата парламента, ФАС и Минпромторг попросили прокуратуру проверить сеть супермаркетов «Светофор». По словам Лисовского, сеть «Светофор» нашла обходной путь через разделение торговой площадки и логистических центров, что позволяет ей обходить закон о регулировании торговой деятельности. В связи с этим было принято решение обратиться в прокуратуру для проведения соответствующей проверки. На этом фоне в регионах, включая Свердловскую область, начали массово закрываться торговые точки сети.