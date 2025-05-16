Опасные продукты нашли в свердловских магазинах «Светофор»

В ноябре депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский заявил, что нижняя палата парламента, ФАС и Минпромторг попросили прокуратуру проверить сеть супермаркетов «Светофор». По словам Лисовского, сеть «Светофор» нашла обходной путь через разделение торговой площадки и логистических центров, что позволяет ей обходить закон о регулировании торговой деятельности. В связи с этим было принято решение обратиться в прокуратуру для проведения соответствующей проверки. На этом фоне в регионах, включая Свердловскую область, начали массово закрываться торговые точки сети.