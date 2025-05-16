В магазинах «Светофор» на Кубани и в Адыгее изъяли еще более 4 тонн продуктов

Нарушения зафиксированы на 65 торговых площадках. В частности, в продаже находились продукты с истекшим сроком годности, без маркировки, с поврежденной упаковкой или без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, часть проб, отобранных для лабораторных исследований, была признана фальсифицированной.