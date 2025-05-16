МАРТ нашел нарушения в 76% проверенных магазинов «Санта»

В результате, выявлены нарушения законодательства о торговле в 76 процентах объектов, в том числе в каждом третьем магазине реализовывались товары с истекшими сроками годности. В частности речь идет о хлебобулочных, кондитерских, колбасных изделиях, кулинарной продукции, сырах и других.