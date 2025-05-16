МАРТ нашел нарушения в 76% проверенных магазинов «Санта»

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выборочно проверило торговую сеть «Санта» и нашло нарушения в 76% проинспектированных объектов.
Сообщается, что о проведении проверки оповестили заранее. Контролеры посетили 34 торговых объекта в 18 населенных пунктах Беларуси.
В результате, выявлены нарушения законодательства о торговле в 76 процентах объектов, в том числе в каждом третьем магазине реализовывались товары с истекшими сроками годности. В частности речь идет о хлебобулочных, кондитерских, колбасных изделиях, кулинарной продукции, сырах и других.
«Кроме того, установлено нарушение законодательства о ценах и ценообразовании», — говорится в сообщении.
МАРТ информирует, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к административной ответственности.
Кроме того, соответствующая информация о выявленных нарушениях направлена в Брестский областной исполнительный комитет.
Кроме того, вице-премьер Караник заявил про возможность получения справок без обращения в поликлинику.
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