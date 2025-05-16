Три предприятия Волгоградской области признали лучшими в России

Как отметили в администрации региона, поддержка местного бизнеса и развитие торговой инфраструктуры остаются одними из приоритетных направлений экономической политики. В 2024 году оборот розничной торговли в Волгоградской области показал значительный рост, достигнув 707 млрд рублей, что на 6,7% превышает показатели предыдущего года.