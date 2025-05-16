Три предприятия Волгоградской области признали лучшими в России

Три предприятия из Волгоградской области одержали победу в престижном всероссийском конкурсе «Торговля России», организованном Министерством промышленности и торговли РФ. Торжественное награждение победителей пройдет 4 июня в Москве в рамках XI Международного форума «Неделя российского ритейла».
Среди лауреатов оказались Цветочный салон «Анютины глазки» из Волжского (номинация «Лучший нестационарный торговый объект»), магазин зоотоваров «Зоо.точка» (номинация «Лучший магазин»), сеть «Царь-продукт» (номинация «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя»).
Экспертная комиссия оценивала участников по нескольким критериям: уникальность концепции, качество ассортимента, визуальное оформление, логистические решения и доля продукции региональных производителей.
Как отметили в администрации региона, поддержка местного бизнеса и развитие торговой инфраструктуры остаются одними из приоритетных направлений экономической политики. В 2024 году оборот розничной торговли в Волгоградской области показал значительный рост, достигнув 707 млрд рублей, что на 6,7% превышает показатели предыдущего года.