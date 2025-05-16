Долг Дальнегорского ГОКа продали на торгах

Согласно отчету управляющего, право требования было приобретено ООО «Дженоекс Групп» из Тольятти. Дебиторская задолженность (право требования) к ООО «Дальнегорский ГОК» в размере 392 086 619,82 рублей была приобретена за 170 млн рублей.
Напомним, что ООО «ДХК Бор» являлся контрагентом «Дальнегорского ГОКа». Несколько лет предприятия работали совместно: одно предоставляло рабочих для второго. Однако еще до пандемии у ООО «ДХК Бор» возникли трудности в оплате налогов и заработных плат. Одна из причин — задолженность «Дальнегорского ГОКа» на несколько сотен миллионов рублей.
Бывшие владельцы предприятий, видимо, планировали провести традиционную для себя схему — не заплатить одному предприятию и обанкротить его. А деньги вывести в офшорные зоны. Такую схему они проводили в 2015−16 годах. Однако в этот во второй раз подобный алгоритм не только застопорился, но и лишил бывших владельцев своих активов.
Так, осенью 2023 года арбитражный суд Приморского края отменил приватизацию предприятия и передал комбинат в Росимущество. Причем под национализацию попали не только сами промышленные мощности, но и компании, выступающие учредителями «Дальнегорского ГОКа».