Долг Дальнегорского ГОКа продали на торгах

Бывшие владельцы предприятий, видимо, планировали провести традиционную для себя схему — не заплатить одному предприятию и обанкротить его. А деньги вывести в офшорные зоны. Такую схему они проводили в 2015−16 годах. Однако в этот во второй раз подобный алгоритм не только застопорился, но и лишил бывших владельцев своих активов.