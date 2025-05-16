Глава Нацбанка Головченко рассказал, куда лучше вкладывать деньги

«Но если брать более длинный период, то, конечно, заработок на вложениях в драгоценные металлы и камни может и не такой большой, как от других инструментов, например, акций, облигаций, ценных бумаг, депозитов, но тем не менее он стабильный и практически никогда не приносит убытков», — объяснил Головченко.