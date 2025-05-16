Глава Нацбанка Головченко рассказал, куда лучше вкладывать деньги

О том, куда выгоднее вкладывать деньги — в слитки, монеты или вклады, рассказал журналистам председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко, пишет БелТА.
Он отметил, что немного нетипичная ситуация в последние годы сложилась, связанная с резким ростом стоимости золота. Вложение в золото обеспечило для инвесторов большую доходность, чем в другие инструменты.
«Но если брать более длинный период, то, конечно, заработок на вложениях в драгоценные металлы и камни может и не такой большой, как от других инструментов, например, акций, облигаций, ценных бумаг, депозитов, но тем не менее он стабильный и практически никогда не приносит убытков», — объяснил Головченко.
В этой связи Головченко рекомендует какую-то часть своих средств держать в так называемых защитных активах.
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