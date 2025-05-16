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Air Astana запустила прямой рейс из Астаны в Дананг

АСТАНА, 16 мая — Sputnik. Air Astana запустила прямой рейс из Астаны в Дананг.

Источник: Пресс-служба Air Astana

14 мая был совершен первый полет. Прямые регулярные рейсы в Дананг Air Astana будет выполнять два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Дананг — живописный прибрежный город в центральной части Вьетнама, известный своими белоснежными пляжами, достопримечательностями и удобной транспортной системой. Всего в часе от Дананга расположен исторический город Хойан, внесенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как образец хорошо сохранившегося торгового порта Юго-Восточной Азии.

рассказали в компании

В летнем расписании авиакомпании Air Astana количество рейсов во Вьетнам увеличено до 11. В настоящее время выполняются рейсы в Нячанг: четыре раза в неделю из Алматы и три раза в неделю из Астаны, а также в Дананг — два раза в неделю из Астаны.

С 4 июня 2025 года полеты будут выполняться дважды в неделю из Алматы. К слову, граждане Казахстана могут находиться во Вьетнаме без визы до 30 дней.