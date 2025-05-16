Air Astana запустила прямой рейс из Астаны в Дананг

В летнем расписании авиакомпании Air Astana количество рейсов во Вьетнам увеличено до 11. В настоящее время выполняются рейсы в Нячанг: четыре раза в неделю из Алматы и три раза в неделю из Астаны, а также в Дананг — два раза в неделю из Астаны.