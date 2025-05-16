Аэропорт Астаны модернизируют за 153 млрд тенге — полностью за счёт иностранного инвестора

Еще в 2023 году аэропорт фиксировал убытки свыше 14 млрд тенге, но уже в 2024 году, после начала операционного управления Terminals Holding, перешел к прибыли в размере 790 млн тенге. Росту способствовали внедрение современных технологий, оптимизация аренды и коммерческих площадей, запуск биометрической идентификации пассажиров и другие реформы.