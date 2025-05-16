Жители Кубани хотят зарплату не менее 70 тысяч рублей

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили резюме соискателей в различных профобластях в Краснодарском крае и выяснили, как изменились зарплатные ожидания работников за год.
В апреле 2025 года средняя ожидаемая зарплата у соискателей в России составила 75,7 тыс. рублей, что на 5,8 тыс. рублей больше, чем в январе прошлого года. В Южном федеральном округе зарплатные ожидания выросли на 8,9 тыс. рублей, а в Краснодарском крае — на 10 тыс. рублей, достигнув 70 тыс. рублей.
Наибольший рост ожиданий по зарплате в Краснодарском крае наблюдается у топ-менеджеров — на 30 тыс. рублей (до 150 тыс. рублей), у кандидатов в ИТ-сфере — на 18,4 тыс. рублей (до 98,4 тыс. рублей), у специалистов в сфере «Маркетинг, реклама, PR» — с 61,4 тыс. до 79,4 тыс. рублей, у представителей производственной сферы — на 17 тыс. рублей (до 100 тыс. рублей), и у бухгалтеров — на 13,8 тыс. рублей (до 80 тыс. рублей).
Рост ожидаемых зарплат — естественное явление, но в 2025 году он сопровождается увеличением активности соискателей на рынке труда. В апреле количество резюме в РФ выросло на 34% по сравнению с прошлым годом, в ЮФО — на 42%, в Краснодарском крае — на 41%.
Активных резюме стало больше благодаря увеличению зарплат за последние два года. Однако финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны заемных средств, ограничены, поэтому в 2025 году темпы прироста зарплат существенно замедлятся.