Жители Кубани хотят зарплату не менее 70 тысяч рублей

Наибольший рост ожиданий по зарплате в Краснодарском крае наблюдается у топ-менеджеров — на 30 тыс. рублей (до 150 тыс. рублей), у кандидатов в ИТ-сфере — на 18,4 тыс. рублей (до 98,4 тыс. рублей), у специалистов в сфере «Маркетинг, реклама, PR» — с 61,4 тыс. до 79,4 тыс. рублей, у представителей производственной сферы — на 17 тыс. рублей (до 100 тыс. рублей), и у бухгалтеров — на 13,8 тыс. рублей (до 80 тыс. рублей).