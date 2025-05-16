В Ростове на строительство нового приюта для животных потратят 76,3 млн рублей

Из сообщения также следует, что в Таганроге реализуют аналогичный проект, но в меньших масштабах — на 200 животных. Под строительство приюта уже выделили земельный участок на севере города. В настоящее время ведутся согласования по изменению правил застройки. Их должны утвердить до конца весны 2025 года.