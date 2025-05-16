Опасные творог, сыр и сметану нашли под Волгоградом

В Волгоградской области система мониторинга «Меркурий», использующая искусственный интеллект, выявила нарушения при оформлении документов на молочную продукцию. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Россельхознадзора, проверка показала, что ветеринарный врач, работающий на частной площадке в Октябрьском районе, допустил ошибку при оформлении на партию молочных продуктов — 5 кило брынзы, 20 кило творога и 14 кило сметаны.