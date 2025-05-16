В гостиницах Красноярского края стало больше туристов. Об этом сообщили в Красноярскстате.
По данным статистиков, Красноярский край в 2024 году посетили более 1,26 млн гостей, что на 11,9% больше, чем годом ранее.
В Красноярском крае работали 500 отелей, хостелов, домов отдыха, санаториев и других мест, где могли разместиться туристы. Общее количество номеров составило около 40 тысяч.
При этом в Красноярске в 324 гостиницах и отелях остановились около 935 тысяч человек. Почти половина приехала по командировке, еще 40% — на отдых.
В санаториях Красноярского края в 2024 году отдохнули 331,5 тысячи гостей, что на 13% больше, чем годом ранее. В крае работают 176 учреждений.
При этом подавляющее большинство гостей региона — жители России, иностранцев было лишь около 2% от общего числа туристов.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске на острове Татышев летом оборудуют четыре спасательных поста.