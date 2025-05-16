В Волгограде грядет ремонт 10 улиц за 85,4 млн рублей: список

Больше всего дорожных объектов отремонтируют в Дзержинском районе. Согласно опубликованным документам, работы грядут на улице Новодвинская на участке от Джаныбековской до улицы Качинцев, а также на улице Трехгорная, улице им. Жукова в рабочем поселке Гумрак, улице Житкурская на участке от улиц Кирпичной до Двинской и выборочно на улице Пермская.