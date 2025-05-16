Новый порядок пенсионных выплат введут для некоторых казахстанцев

Добровольные пенсионные взносы — это деньги, которые вкладчики по своей инициативе вносят в Единый накопительный пенсионный фонд. Их могут вносить как физические лица в свою пользу, так и физические и юридические лица — в пользу третьего лица. При этом размер и периодичность уплаты ДПВ устанавливаются физическим или юридическим лицом самостоятельно.