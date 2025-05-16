Новый порядок пенсионных выплат введут для некоторых казахстанцев

В частности, планируется установить автоматический (беззаявительный) порядок пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда для граждан, достигших пенсионного возраста и имеющих накопления за счет ДПВ, но не обратившихся за их получением.
Реализация этого механизма позволит исключить случаи невостребованных пенсионных накоплений по ДПВ и обеспечить равный подход ко всем видам пенсионных выплат.
С полным текстом документа можно ознакомиться на интернет-ресурсе Агентства.
Добровольные пенсионные взносы — это деньги, которые вкладчики по своей инициативе вносят в Единый накопительный пенсионный фонд. Их могут вносить как физические лица в свою пользу, так и физические и юридические лица — в пользу третьего лица. При этом размер и периодичность уплаты ДПВ устанавливаются физическим или юридическим лицом самостоятельно.